Busse und Bahnen an Adventssamstagen kostenlos

Darmstadt.Wer an den Adventssamstagen in Darmstadt und Umgebung mit Bus oder Straßenbahn fährt, muss dafür nichts zahlen. Wie das Darmstädter Verkehrsunternehmen Heag mobilo und die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsgesellschaft (DADINA) am Donnerstag mitteilten, gilt das Angebot vom kommenden Samstag an (28.11.) in Verkehrsmitteln des Rhein-Main-Verkehrsverbunds auf dem Gebiet der Stadt Darmstadt sowie der 23 Städte und Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg (Fahrten innerhalb der Tarifgebiete 39, 40 und 41).

So solle ein möglichst stressfreies Einkaufserlebnis ermöglicht und ein Anreiz geschaffen werden, das Auto stehen zu lassen, hieß es in einer Mitteilung. Auf einigen Linien würden die Kapazitäten verstärkt.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.11.2020