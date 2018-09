Buttersäure-Anschlag nach Kritik an AfD

Bergstraße.Ein Unternehmen in der Hauptstraße in Bensheim ist Opfer eines Anschlags mit Buttersäure geworden. Mitarbeiter des Betriebs stellten am Mittwochmorgen fest, dass der Firmeneingang mit der übelriechenden Substanz beschmiert wurde. Der Geschäftsführer vermutet, dass die Tat etwas mit der Gegendemonstration zur AfD-Wahlveranstaltung am Sonntag im Auerbacher Bürgerhaus zu tun hat. Am Montag hatte

...