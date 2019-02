Canaletto und der Mythos Dresden

Bergstraße.Der venezianische Vedutenmaler Bernardo Bellotto, genannt Canaletto (1722-1780), hat als Hofmaler August des III. (König von Polen und Kurfürst von Sachsen) den Mythos der prachtvollen Residenzstadt Dresden maßgeblich geprägt. Darum geht es bei einem Treffen des Themenkreises von 50plus aktiv an der Bergstraße am Mittwoch, 27. Februar, 10 bis 12 Uhr, in Bensheim im Seniorentreff (Hauptstraße 53).

Zu dem Mythos haben vor allem die 14 großformatigen Veduten der Königsserie beigetragen, die Canaletto in seinen ersten fünf Jahren am Dresdner Hof schuf. In dieser Zeit fertigte er auch Repliken für Premierminister Brühl im gleichen Format sowie Radierungen an, deren Drucke eine weite Verbreitung fanden. Dabei bediente er sich optischer Hilfsmittel mit einer besonderen Camera-obscura-Technik, die er als Betriebsgeheimnis hütete.

Raimund Herz, Emeritus für Stadtbauwesen an der TU Dresden, wird in seinem Vortrag einführend das Augusteische Zeitalter August des Starken und seines Sohnes skizzieren und die Biografie Canalettos erläutern. Sodann werden sämtliche Veduten der Königsserie sowie die drei Veduten, die er in Dresden nach dem Siebenjährigen Krieg gemalt hat, präsentiert.

Die Mythenbildung um die barocke Residenzstadt Dresden setzte erst nach dem Wiener Kongress ein, als Sachsen seinen politischen Einfluss weitgehend verloren hatte und zunehmend auf seine kulturellen Errungenschaften setzte, insbesondere seine Museen und sein reiches Musikleben. Die Kunstsammlungen des Augusteischen Zeitalters trugen Dresden den Ehrentitel „Elbflorenz“ ein. Es wurde zur Geburtsstätte der Deutschen Romantik, in der Malerei wie in der Musik.

Den Abschluss bilden einige aktuelle Bilder aus der Laterne der Frauenkirche, vom Neumarkt und dem Zwinger. Während und nach dem Vortrag besteht ausreichend Gelegenheit für Fragen. Gäste sind willkommen. red

