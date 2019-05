Am 27. Februar 1894 überreichte Bürgermeister Heinrich Ehret die erste Weinheimer Ehrenbürger-Urkunde an Carl Johann Freudenberg. In einem verschnörkelten Ehrendiplom begründete der Gemeinderat die Verleihung der höchsten Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat, mit den „großen Verdiensten um die Industrie und die Hebung der Stadt Weinheim“ durch den Gründer der heutigen

...