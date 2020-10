Carl-Otto Lenz verabschiedet

Bergstraße/Bonn.Professor Carl-Otto Lenz (BILD: Funck) wurde in der jüngsten Mitgliederversammlung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin nach über 52-jähriger Zugehörigkeit vom Vorsitzenden der Stiftung, dem früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, unter großem Applaus aller Mitglieder feierlich verabschiedet.

Lenz wurde als eines der ersten Mitglieder nach Gründung der heutigen Adenauer-Stiftung im Januar 1968 gemeinsam mit dem heutigen Ehrenvorsitzenden Bernhard Vogel aufgenommen. Der Christdemokrat war damals Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Bergstraße und in dieser Funktion Nachfolger von Heinrich von Brentano, der gleichzeitig der erste deutsche Außenminister war. Nach seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter war Carl-Otto Lenz bis zum Jahr 1997 insgesamt 14 Jahre lang Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.10.2020