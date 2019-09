Carolin Hillenbrand heute im Finale

Bergstraße.Die Wahl zur Deutschen Weinkönigin hin oder her: Vor dem Tagesgeschäft drückte sich die Bergsträßer Kandidatin Carolin Hillenbrand auch kurz vor dem Finale nicht. Noch am Mittwoch half sie auf einem Weinberg in der Heimat bei der Lese. Erst nachmittags brach sie dann nach Neustadt an der Weinstraße auf, wo sie und ihre Konkurrentinnen mit den Ablaufproben für den großen Auftritt

...