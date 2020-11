Castor-Transport nach Biblis: „Auf einen Aktivisten kommen fünf Polizeibeamte“

US-Wahlen

In der Umgebung von Shoreview siegt Joe Biden

Während die Welt mit Hochspannung auf die US-Bundesstaaten schaut, in denen noch große Mengen an Stimmen für die Präsidentenwahl gezählt werden, sind in Einhausens Partnerstadt Shoreview und ihrer Umgebung die Verhältnisse klar.