CDU-Delegierte von der Bergstraße legen sich noch nicht auf Merkel-Nachfolge fest

Bergstraße.Birgit Heitland, Michael Meister, Alexander Bauer und Peter Stephan sind Delegierte des CDU-Parteitages am 7. Dezember in Hamburg, bei dem über die Nachfolge für Angela Merkel an der Parteispitze entschieden wird. Zur Wahl stellen sich Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn. Der BA hat gefragt, wen die Bergsträßer CDU-Politiker als neuen Parteivorsitzenden favorisieren und warum. Hier die Antworten:

Birgit Heitland: „Ich möchte mir die drei Kandidaten auf den Regionalkonferenzen noch einmal genau anschauen, mir eine Meinung bilden und abschließend eine Entscheidung treffen. Frau Kramp-Karrenbauer habe ich im Wahlkampf erlebt. Bis vor einigen Wochen war ich der Meinung, dass sie die nächste Parteivorsitzende werden soll. Dann gab es einige Äußerungen von ihr, dass sie bei einer Niederlage nicht weitermachen wolle. Die Frage wird sein, werden wir am Ende geschlossen dastehen? Wer kann alles so zusammenführen, dass die unterlegenen Kandidaten auch hinterher an Bord bleiben?“

Michael Meister: „Ich erwarte einen fairen Umgang der Kandidaten untereinander. Ich möchte wissen, wie die Bewerber die Partei inhaltlich und personell entwickeln wollen. Die CDU sollte eine breit aufgestellte Volkspartei sein. An Breite hat es uns in jüngerer Vergangenheit etwas gefehlt. Die Prinzipien der Union sollten auf die Herausforderungen der Zukunft angewandt, aber nicht verändert werden. In diesem Sinne schaue ich mir die Kandidaten an, die mir alle persönlich gut bekannt sind.“

Alexander Bauer: „Derzeit laufen die Regionalkonferenzen, auf denen sich die Mitglieder – also auch ich – in einem direkten Vergleich über alle drei Kandidaten informieren können. Ich bin also zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht festgelegt. Im Rahmen meines Landtagswahlkampfs konnte ich Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn persönlich kennenlernen. Beide unterstützten mich mit Veranstaltungen vor Ort. Ich erwarte und traue allen drei Kandidaten zu, dass sie nach der Ära von Angela Merkel die CDU als „Volkspartei der Mitte“ weiterentwickeln und ihr Profil schärfen. Die CDU wird wieder erfolgreicher werden, wenn es gelingt, ihre drei Wurzeln – eine liberale, eine konservative und eine christlich-soziale – geschickt miteinander zu verbinden und überzeugende Antworten auf die Herausforderungen von morgen anzubieten.“

Peter Stephan: „Die CDU Deutschland befindet sich derzeit in einem spannenden Auswahlprozess mehrerer sehr kompetenter Kandidaten und einer Kandidatin, den es drei Wochen vor dem Parteitag noch abzuwarten gilt. Ich habe in den letzten Monaten Frau Kramp-Karrenbauer in mehreren persönlichen Begegnungen erlebt. Sie hat bei mir aus vielerlei Gründen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Herrn Merz habe ich lange nicht persönlich erlebt. Das wird im Rahmen der Regionalkonferenzen folgen. Für mich steht im Vordergrund, den- oder diejenige aus den derzeit drei relevanten Bewerbern zu wählen, der die CDU geschlossen in die anstehenden Herausforderungen führen kann, weil er/sie in der Lage ist, auf Basis unserer CDU-Grundwerte möglichst viele Menschen und Positionen zu integrieren.“ mir

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.11.2018