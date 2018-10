CDU-Generalsekretärin trommelt zur Hessenwahl

Bergstraße.Es sind 18 Minuten und 34 Sekunden, die am Ende in Bürstadt ausgelassen, fast frenetisch beklatscht werden. Annegret Kramp-Karrenbauer braucht im restlos gefüllten Briebelsaal des Altenheims St. Elisabeth kein Podest, kein Manuskript und keine Lorbeeren, um zu glänzen – ihre präzise justierten Worte reichten voll und ganz aus. Die CDU-Generalsekretärin spricht bei ihrem Wahlkampfbesuch in

...