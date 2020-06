CDU „irritiert und verärgert“ über SPD

Bergstraße.„Irritiert und verärgert“ zeigt sich der Bergsträßer CDU-Fraktionschef Volker Oehlenschläger über die Pressearbeit der Kreis-SPD zur Unterstützung von Kulturschaffenden im Kreis. Er könne die Forderungen „in keiner Weise nachvollziehen“, so Oehlenschläger. „Schließlich hatte Landrat Christian Engelhardt den Vorschlag bereits in die Kreisgremien eingebracht und zuvor auch die Koalition über seinen Vorschlag informiert, der Kulturschaffenden (Veranstaltern) in der Pandemie-Krise helfen soll.“ zg

