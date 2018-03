CDU weist Hörst-Kritik scharf zurück

Anzeige

Bergstraße.In scharfer Form hat der Chef der Bergsträßer CDU-Kreistagsfraktion auf Aussagen von Christopher Hörst beim liberalen Aschermittwoch reagiert. Der FDP-Kreisvorsitzende habe wohl auch mal närrisch sein wollen, dabei aber vergessen, „dass am Aschermittwoch alles vorbei ist“, so Volker Oehlenschläger. Der Christdemokrat weiter: „Ungeachtet dessen wäre er mit diesem Beitrag bei jedem Kappenabend durchgefallen, da völlig destruktiv, inhaltsleer und nur auf Selbstdarstellung aus.“ Hörst müsse sich selbst fragen, ob das ungerechtfertigte Schüren von Ressentiments, wie hier gegen Landrat Engelhardt, dauerhaft Programm ausgerechnet der liberalen Partei sein kann.

„Von Sachpolitik ist die Kreis-FDP am Aschermittwoch jedenfalls meilenweit entfernt,“ so Oehlenschläger, „und auch die Beachtung der Realität stand bei der Formulierung des liberalen Aschermittwochs nicht Pate.“ So habe Landrat Engelhardt allen Fraktionen im Kreistag angeboten, zu Sachfragen in die Sitzungen der Fraktionen zu kommen, ausgerechnet die FDP habe diese Möglichkeit bisher nicht wahrnehmen wollen. „Man muss sich als politische Wettbewerber sicher nicht in allen Entscheidungen der Kreiskoalition wiederfinden, der Vorwurf mangelnder Transparenz geht auf jeden Fall ins Leere. Und wenn auch die liberalen Kreistagsmitglieder in den Fachausschüssen die Haushaltsberatung quasi ausfallen lassen, müssen sie nicht nach einem ein Demokratiedefizit bei der Kreistagsmehrheit suchen.“ red