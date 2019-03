Cheeseburger am Sabbat?

Bensheim.Unter dem Motto „Im Judentum gibt es keine unverschämten Fragen“ lernten die Schülerinnen und Schüler das Projekt „Rent a Jew“ kennen. Ziel dieses Projektes ist das Aufbrechen des oft abstrakten und stereotypen Bildes von Juden. Mittels Vermittlung durch ehrenamtliche, jüdische Referentinnen und Referenten an Bildungseinrichtungen kann sich die Zielgruppe - vornehmlich junge Menschen - ein eigenes Bild vom jüdischen Leben in Deutschland und vom Judentum im Allgemeinen und Speziellen machen. Diese authentische Möglichkeit bot sich jüngst im Rahmen des Gedenktages Geschwister Scholl an der gleichnamigen Bensheimer Schule.

Die offene, herzliche und kompetente Art der Vortragenden ermunterte die anwesenden Schülerinnen und Schüler, viele und interessierte Fragen zu stellen. Aktuelle Fragen wie „Darf man am Schabbat Siri oder Alexa benutzen?“, „Darf man als Jude Alkohol trinken?“, „Darf man einen Cheesburger essen?“ wurden von den Referenten offen, unkompliziert und bereitwillig beantwortet. Aber auch Fragen privater Natur wie „Wie fühlen Sie sich, wenn sie unter Polizeischutz zum Beten in die Synagoge gehen müssen“ oder „Sind Sie schon einmal von Leuten rassistisch beleidigt worden“, wurden auf eine erfrischend ehrliche Art und Weise beantwortet.

Neben benannter Fragerunde erweiterten die Referenten den Horizont des erstaunten Auditoriums, indem sie beispielsweise über unterschiedliche Strömungen im Judentum, jüdische Feiertage oder jüdische Speisegesetze referierten. Der offene und ehrliche Dialog zwischen den Anwesenden und den Referenten wurde von Seiten der Schülerinnen und Schüler als sehr angenehm und bewusstseinserweiternd wahrgenommen, sodass man sie beim Hinausgehen nach Ende der Veranstaltung noch diskutieren hören konnte. Stefan Berg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019