Chemische Reaktion als Brandursache

Darmstadt.Nach dem Feuer in einem Recyclingbetrieb im Darmstädter Stadtteil Arheilgen geht die Polizei von einer Selbstentzündung in einem Abfallhaufen als Ursache aus. Es sei zu einer chemischen Reaktion gekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Darmstadt am Mittwoch. Ein Sachschaden sei bei dem Brand nicht entstanden.

Auf einer überdachten Fläche von rund 1500 Quadratmetern hatte am späten Montagabend Sperrmüll gebrannt, laut Polizei erlitt das Dach lediglich Rauchgasanhaftungen. Die Feuerwehr war über sieben Stunden mit dem Brand beschäftigt gewesen, sie verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.04.2020