Christiane Hennrich legt ihr Mandat nieder

In der zweiköpfigen Bergsträßer Kreistagsfraktion der Linken gibt es einen Personalwechsel: Christiane Hennrich aus Wald-Michelbach legt ihr Mandat in dem Kommunalparlament nieder. An ihre Stelle tritt der Mörlenbacher Sascha Bahl.

Als Grund für ihren Rücktritt nennt Hennrich eine „bewegungslose Politik“ in einem „Kreistag des Stillstandes“. Die Bergsträßer Politik basiere auf bloßer Symbolik und inhaltsleeren Worten, kritisiert die bisherige Abgeordnete, die weiterhin ein Mandat in der Wald-Michelbacher Gemeindevertretung hat und Vorsitzende der Bürgerinitiative Gesundheitsversorgung im Vorderen Odenwald (Bügevo) ist. Der Kreistag werde in der Öffentlichkeit nicht als das tragende politische Organ wahrgenommen. So könne ein „eloquenter Kreis aus CDU und Statisten der SPD die Richtung vorgeben.“ Nur wenige Ideen, die nicht aus diesem Kreis stammen, würden zugelassen. „Es geht stets um persönliche Befindlichkeiten und Profilneurosen der Koalitionäre“, fahrt Hennrich fort.

Mehr dazu in der Mittwoch-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020