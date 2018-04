Anzeige

Mit Wehmut verabschiedete sich die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesfinanzministerium und Bergsträßer SPD-Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht nach achtjähriger ehrenamtlicher Funktion als Vizepräsidentin bei der Bundesvereinigung des Technischen Hilfswerks (THW).

„Ich habe dieses Amt in den vergangenen Jahren sehr gerne wahrgenommen und damit auch die Wertschätzung und Anerkennung der Gesellschaft und Politik für die vielen Ehrenamtlichen des THW zum Ausdruck gebracht. Hier habe ich viele wunderbare Menschen kennengelernt, die in Notsituationen wie Unwettern (Orkane, Hochwasser), bei Unfällen oder auch bei Auslandeinsätzen in Krisen- und Katastrophengebieten hochprofessionell tätig werden,“ fasst Christine Lambrecht ihre positiven Erfahrungen mit dem THW zusammen.

„Viele beneiden uns ums THW“

Der Einsatz des Hilfswerks erfolgt meist sehr kurzfristig unter Freistellung durch die Arbeitgeber und unter Aufopferung der Freizeit. „Viele Länder beneiden uns um unser THW, so dass wir auch im Ausland beim Aufbau ähnlicher Strukturen behilflich sind. Das Engagement der vielen Ehrenamtlichen hat mich immer fasziniert und ist beispielgebend für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.“