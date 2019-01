Computer-Kurs für Senioren

Bergstraße.Der DRK-Kreisverband Bergstraße bietet ab März wieder einen PC-Einsteigerkurs für Senioren an. Der Kurs soll älteren Menschen den Zugang zur digitalen Welt vereinfachen.

Wer den Umgang mit dem aktuellen Betriebssystem Windows 10 kennenlernen möchte, ist im Einsteigerkurs genau richtig. Der Kurs richtet sich an interessierte ältere Menschen, die wenig oder keinerlei Erfahrung im Umgang mit dem Computer haben.

Im angemessenen Tempo erläutert Kursleiter Jürgen Stay den Umgang mit dem Computer. Im Kurs wird theoretisches Wissen durch praktische Übungen vertieft und damit die zukünftige Anwendung am eigenen PC erleichtert. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt, eigene PCs müssen die Teilnehmer nicht mitbringen.

Der Kurs startet am Montag, 4. März, in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr. Parallel dazu gibt es einen Kurs für weitere Teilnehmer von 12.30 bis 14 Uhr. Alle Termine finden in der DRK-Begegnungsstätte in Heppenheim (Werlestraße 5) statt und umfassen zehn Einheiten von je 90 Minuten, die jeweils an den folgenden Montagen und Donnerstagen stattfinden. red

