Corona: Der App-Flop

Vor gut zwei Wochen wurde die Corona-Warn-App eingeführt. Mehr als 14 Millionen Menschen haben sie heruntergeladen. Sie soll die Nutzer nach einem Kontakt mit einem Infizierten warnen. Wie erfolgreich die App ist, lässt sich leider nicht feststellen. Denn die hohe Zahl an Downloads sagt nichts über die Nutzung aus. Was, wenn Infizierte sich einfach nicht registrieren lassen. Wer will schon mit dem vermeintlichen Schandmal herumlaufen und es dann auch noch anderen indirekt anzeigen? Und es lässt sich auch nicht ermitteln, wo und wie viele Menschen bisher von der App vor einem Risikokontakt mit einem Infizierten gewarnt wurden. Die Daten werden nicht zentral gespeichert. Wenn aber die App weder dem Einzelnen noch den Gesundheitsbehörden nützt, wird sie zum Flop und auf den Smartphones bald wieder gelöscht.