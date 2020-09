Corona-Fall an der Albert-Schweitzer-Schule in Groß-Zimmern

Südhessen.In Groß-Zimmern ist ein Kind, das die Albert-Schweitzer-Schule besucht, positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

In einer kurzfristig angesetzten Telefonkonferenz mit dem Gesundheitsamt, dem Staatlichen Schulamt, dem Darmstadt-Dieburger Landrat Klaus Peter Schellhaas, Bürgermeister Achim Grimm sowie dem stellvertretenden Schulleiter Boris Wollenhaupt wurde über das weitere Vorgehen beraten. Die Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamts ist nach Angaben des Kreises Darmstadt-Dieburg angelaufen. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler sowie die betroffenen Lehrkräfte wurden bereits informiert, sodass alle Kontaktpersonen der Schule ab Mittwoch (23.9.) fernbleiben. Die betroffene Klasse sowie die Lehrkräfte, die in der Klasse unterrichtet haben und weitere vier Schüler, die mit dem erkrankten Kind einen Kurs besucht haben, gehen in Quarantäne. Das Infektionsgeschehen fand sehr wahrscheinlich außerhalb des Schulbetriebs statt. Es könne auch hier nicht von einem Ausbruchsgeschehen gesprochen werden, bisher sei es ein Einzelfall. Für Geschwisterkinder von Kontaktpersonen gilt per kürzlich geänderter Landesverordnung ein Betretungsverbot für Kindertagesstätten und für Schulen, sofern sie jünger als 12 Jahre sind.

