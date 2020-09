Corona-Fall an Kita

Darmstadt.Wie das Darmstädter Gesundheitsamt mitteilt, ist am Dienstag (22.9.) bei einer Erzieherin an der Kita "Arheilger Strolche" in Darmstadt eine Infektion mit Covid-19 nachgewiesen worden. Für die betroffenen zwei Gruppen und drei Erzieherinnen hat das Gesundheitsamt bereits Quarantäne verfügt. Die Anzahl der betroffenen Kinder wird derzeit noch eruiert. Auch hier werden dann entsprechende Quarantäne-Anordnungen erlassen, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Pressestelle.

