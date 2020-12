Corona-Impfstoff zur weiteren Verteilung angekommen

Hessen.Vor Beginn der Corona-Impfungen sind auch in Hessen die ersten Impfstoffdosen angekommen. Die Hälfte der knapp 10.000 Dosen werde zunächst in einem Kühl- und Verteilzentrum für den Weitertransport in die 28 Impfzentren im Land vorbereitet, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Samstag in Wiesbaden mit. Anschließend würden sie landesweit verteilt, was voraussichtlich den ganzen Tag in Anspruch nehmen werde. Neben den Impfzentren sollen auch die sieben Schwerpunktkliniken im Land Impfstoffe für ihr Personal erhalten.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.12.2020