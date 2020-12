Corona-Impfungen im Kreis Bergstraße haben begonnen

Bergstraße.Der umgerüstete Rettungswagen des Bergsträßer Corona-Impfteams zog viele interessierte Blicke auf sich, als er auf seiner ersten Dienstfahrt von der Mannheimer Straße in die Einfahrt zum Johanniterhaus in Lorsch einbog. Eine Passantin unterbrach ihren morgendlichen Spaziergang und blieb stehen. „Ach, schau mal“, sagte sie zu ihrem Hund, als sie an dem Gefährt in schwarzer Schrift auf gelben Aufklebern die Kennzeichnung „Mobiles Impfteam“ las, und erkannte, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Rettungsfahrzeug handelte.

Alleine war sie mit ihrer Neugierde nicht. Mit dem Besuch in dem Lorscher Pflegeheim sind am Sonntag nach Weihnachten die Corona-Impfungen an der Bergstraße gestartet – sowie überall in der Bundesrepublik. Diesen Moment ließen sich neben den Pressevertretern auch Landrat Christian Engelhardt und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz nicht entgehen. Der Pressetermin fand ausschließlich vor dem Eingang statt, während drinnen die Mitarbeiter des Impfteams alles für den Einsatz vorbereiteten.

Schließlich hatten sie einiges an Arbeit vor sich. 150 Impfdosen galt es zu verabreichen, an Pfleger und Bewohner. „Eine 93-jährige Dame aus Lorsch wird die erste sein“, sagte Einrichtungsleiterin Sylvia Jeuthe.

