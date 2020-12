Corona-Impfungen in Seniorenheimen und im Klinikum angelaufen

Darmstadt.In Darmstadt konnten zum Start der Corona-Impfungen am Sonntag 75 Personen im Altenheim des Elisabethenstifts mit dem Serum versorgt werden. Am Montag geht es mit weiteren Impfungen im Altenzentrum Rosenhöhe weiter. Auch das Klinikum Darmstadt hat am Montag begonnen, besonders gefährdete Mitarbeiter etwa auf den Intensivstationen zu impfen. Insgesamt sollen heute 150 Personen im Klinikum das Serum erhalten. Die Inbetriebnahme des Impfzentrums im Darmstadtium wird mit der Lieferung weiterer Impfdosen für Mitte bis Ende Januar nach einem weiteren Einsatzbefehl des Landes erwartet.

In den Darmstädter Kliniken bleibt die Situation weiter enorm angespannt, die Zahlen steigen weiter. Auf Normal- und Intensivstation befinden sich im Klinikum Darmstadt 70 (15), im Elisabethenstift 30 (5) und im Alice-Hospital 9. Die beiden in den Kinderkliniken behandelten Kinder konnten mittlerweile genesen entlassen werden.

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind für die Wissenschaftsstadt Darmstadt seit dem letzten Treffen des Krisenstabs am 23. Dezember 93 laborbestätigte Fälle von Covid-19 dazugekommen, so dass kumuliert nun 2867 laborbestätigte Fälle in Darmstadt registriert sind. Die Inzidenz liegt bei 93,8. Die Zahlen sind jedoch nur bedingt aussagekräftig, da über die Feiertage nicht in dem Maß getestet wird, wie üblich.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.12.2020