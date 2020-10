Corona-Inzidenz im Kreis Bergstraße klettert auf 111

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 23 Corona-Infektionen bekannt geworden – deutlich weniger als in den Tagen zuvor. Die Zahlen sind allerdings am Wochenende generell niedriger.

Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 1230 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen aus Heppenheim (3), Lautertal, Lindenfels (2) und Zwingenberg sowie aus Bürstadt (2), Gorxheimertal, Grasellenbach (4), Hirschhorn (2) und Viernheim (7).

Betroffen seien mit neuen Fällen vom Wochenende die Eugen-Bachmann-Schule in Wald-Michelbach, die Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim, die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim, die Joseph-Heckler-Schule in Bensheim, die Karl-Kübel-Schule in Bensheim, das Lessing-Gymnasium in Lampertheim, die Martin-Luther-Schule in Rimbach und die Nibelungenschule in Heppenheim. Auch in einer Pflegeeinrichtung in Grasellenbach, in einer Gemeinschaftseinrichtung für Flüchtlinge in Heppenheim und in einer Obdachlosenunterkunft im Ried seien Infektionen aufgetreten.

In den Bergsträßer Krankenhäusern würden derzeit 25 Patienten behandelt, darunter 17 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Zur Zahl der Genesenen machte der Kreis heute keine Angaben.

Wie es weiter hieß, gab es 301 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 111,28 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspreche. Der Wert ist damit erstmals in der Pandemie über 100 geklettert. Morgen wird die Inzidenz weiter auf rund 115 steigen.

Die Zahl der Fälle in Hessen hat sich heute um 1099 erhöht. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 32.227 Menschen positiv getestet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte (Stand 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle nahm um zwei auf 609 zu. dpa/tm