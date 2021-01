Corona-Inzidenz im Kreis Bergstraße sinkt morgen unter 100 - weitere Virus-Mutation entdeckt

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute sieben neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Sieben weitere Todesfälle wurden gemeldet. Betroffen sind eine 66-jährige, eine 88-jährige und eine 82-jährige Person aus Bensheim, eine 80-jährige Person aus Heppenheim, eine 48-jährige Person aus Fürth, eine 81-jährige Person aus Groß-Rohrheim und eine 91-jährige Person aus Wald-Michelbach.

Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes haben ergeben, dass ein Todesfall aus Wald-Michelbach vom Freitag nicht unmittelbar mit der Pandemie in Zusammenhang steht. Der Todesfall wird deshalb nicht länger in der Statistik geführt. Bisher sind damit im Kreis 230 Menschen in der Pandemie gestorben. Die meisten Opfer gab es in Lampertheim (45), stark betroffen sind auch Bensheim (39) und Heppenheim (27).

Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 6477 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (3) und Lautertal (2) sowie aus Biblis und Bürstadt. Zur Zahl der Genesenen und zu von Infektionen betroffenen Einrichtungen machte der Kreis heute keine Angaben.

Dem Kreis sind aktuell 756 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 67 Patienten behandelt. Darunter sind 52 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Im Kreis ist heute ein weiterer Fall der britischen Corona-Mutation B.1.1.7 nachgewiesen worden – und zwar in Bürstadt. Bereits am Freitag war in einer Kindertagesstätte in Gorxheimertal eine derartige Virus-Mutation nachgewiesen worden, wie Gesundheitsdezernentin Diana Solz gestern gemeldet hatte. Die beiden Fälle stehen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht miteinander in Verbindung.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 279 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 102,91 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Dieser Wert wird morgen auf 98 sinken, da die Fallzahlen heute denen der Vorwoche (19) entsprechen.

Hessenweit wurden Zahlen des Robert-Koch-Instituts (Stand 0 Uhr) zufolge heute 940 Infektionen nachgewiesen. Seit Beginn der Pandemie registrierten die Gesundheitsämter in Hessen somit 171.823 Infektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 26 auf 4812. dpa/tm