Corona-Inzidenzwert bei fast 89 / Maskenpflicht in der Fußgängerzone

Darmstadt.Der Corona-Inzidenzwert für die Stadt Darmstadt ist am Donnerstag, 22. Oktober, bei 88,8 angekommen. Aus diesem Grund gilt ab Samstag, 24. Oktober, eine Maskenpflicht in der Fußgängerzone. Es wird dringend empfohlen, auch im Rest der Stadt Masken zu tragen. Auch am eigenen Sitzplatz bei öffentlichen Veranstaltungen müssen nun Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden. In ambulanten Pflegediensten und Werkstätten für Menschen mit Behinderung gilt Maskenpflicht. Bei privaten Zusammenkünften in angemieteten oder öffentlichen Räumen wird die Höchstteilnehmerzahl auf 10 Personen oder 2 Hausstände beschränkt. Es wird dringend empfohlen, auch private Zusammenkünfte in privaten Räumen auf eine Höchstteilnehmerzahl von 10 Personen oder zwei Hausstände zu begrenzen. Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum ist zwischen 23 und 6 Uhr verboten.

