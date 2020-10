Corona-Inzidenzwert jetzt bei über 107

Darmstadt.Nachdem der Corona-Inzidenzwert für Darmstadt am Freitag (23.10.) auf 107,6 gestiegen ist, soll am Montag (26.10.) die Lage mit den Zahlen vom Wochenende neu bewertet werden. Die Situation in den Krankenhäusern spitzt sich weiter zu. Das Klinikum meldet 20 bestätigte Covid-19-Fälle auf der Normalstation, fünf auf der Intensivstation. Im Elisabethenstift sind es fünf auf der Normalstation, einer auf der Intensivstation, im Alice-Hospitel sieben auf der Normalstation und keiner auf der Intensivstation. Beraten werden sollen auch die Möglichkeiten zur Anschaffung von Luftfiltern für Schulen und Kitas sowie der Umgang mit Besuchsmöglichkeiten in Altenheimen. Hierzu wird es am kommenden Montag weitere Gespräche und Entscheidungen geben. Aktuell gilt weiterhin: drei Besuche pro Woche von zwei Personen. Zur Maskenpflicht in der Fußgängerzone und an ÖPNV-Haltestellen werden ab heute mehrsprachige Plakate überall in der Stadt, auch an Bahnhöfen aufgehängt. zusätzlich gibt es Hinweise auf der Homepage von DA-Marketing, bei Fahrgast-TV im ÖPNV, auf den Digitalen Boards an den Bahnhöfen, im Luisencenter und in den Darmstädter Parkhäusern. Das Ordnungsamt meldet zudem, dass bei sich bei den Kontrollen der Sperrstunde durch die Kommunalpolizei bis auf wenige Ausnahmen alle kontrollierten Gastronomen bisher an die verfügten Vorgaben gehalten haben.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.10.2020