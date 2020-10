Corona-Inzidenzwert von 50 überschritten

Darmstadt.In der vergangenen Kalenderwoche 42 sind dem Darmstädter Gesundheitsamt so viele Fälle wie noch nie seit Beginn der Covid-19-Pandemie gemeldet worden, insgesamt 160 für die Stadt Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg zusammen. Die genaue Zahl für die Wissenschaftsstadt Darmstadt kann erst am Dienstag nachgemeldet werden. Seit Samstag und auch für den heutigen Montag liegt die Inzidenz in jedem Fall über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, so dass alle ab dieser Schwelle geltenden Regelungen in Kraft bleiben. Sollte sich diese Entwicklung verstetigen, erwägt das Gesundheitsamt, weitere Mitarbeiter aus anderen Bereichen abzuziehen und dem festen Corona-Team temporär zur Bewältigung der Lage zuzuordnen.

In den Kliniken ist nach Wochen der relativen Ruhe vor allem im Bereich der Verdachtsfälle ein erster Anstieg zu verzeichnen. Aktuell befinden sich im Klinikum vier Covid-19-Patienten auf der Normal- und vier auf der Intensivstation, im Elisabethenstift vier Patienten auf der Normalstation und im Alicehospital fünf auf der Normalstation. Feststellbar ist allerdings auch, dass die Infektionen aus dem privaten Bereich mittlerweile auch in den Gesundheitsdiensten ankommen.

Die Heag mobilo kündigt an, dass bei Fahrzeugen, in denen die Luft ohnehin durch Lüftungsanlagen drei bis sieben Mal pro Stunde ausgetauscht wird, ab sofort zusätzlich zu Endhaltestellen und Hauptverkehrsknoten alle 20 Minuten die Türen für einen zusätzlichen Luftaustausch komplett geöffnet werden. Zudem gilt seit dem heutigen Montag, 19. Oktober, eine Maskenpflicht an allen Haltestellen.

