Corona: Maske auf, Abstand halten

Lange nichts gehört von Verschwörungstheoretikern und Wirrköpfen, die Corona verharmlosen und hinter jeder Maßnahme von Politikern Übles vermuten. Was machen eigentlich Ken FM und der Sinsheimer Schwindelarzt, der sogar eine Partei gründen wollte? Ken FM sucht auf seiner Homepage Geldgeber auf dem Wege des Crowdfunding. Und Schwindelarzt Schiffmann kommt mit seiner Parteigründung nicht voran. Vielleicht schauen die beiden aber auch, was derzeit in den USA geschieht. Dort lässt sich nämlich dieser Tage wieder beobachten, was passiert, wenn Corona auf die leichte Schulter genommen oder gar ignoriert wird. Intensivbetten werden knapp, Menschen sterben. 65.000 Neuinfizierte und 1000 Tote meldeten die US-Behörden gestern. Und so gilt hierzulande: Masken auf, Abstand halten, bis ein Impfstoff gefunden ist.