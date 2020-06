Corona: Mit 300 Millionen ins Risiko

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hätte auch ins Spielcasino, auf die Pferderennbahn, ins Wettbüro oder an die Börse gehen können und 300 Millionen setzen. Die Beteiligung des Bundes am Biotechunternehmen Curevac ist riskant. Denn es ist keineswegs gewiss, ob Curevac den heiß ersehnten Corona-Impfstoff finden wird. Die Aussichten sind gut, mehr aber auch nicht.

Dass es Curevac überhaupt noch gibt, ist Dietmar Hopp zu verdanken. Der Mitgründer der SAP und Mäzen den Fußball-Bundesligisten Hoffenheim pumpt seit mehr als einen Jahrzehnt Millionen in Biotechunternehmen. Bisher allerdings ohne allzu großen wirtschaftlichen Erfolg. Er habe in Sachen Biotech ein Faible für Sanierungsfälle wurde Hopp mal unterstellt, was er natürlich verneint.

Und Wirtschaftsminister Altmaier fabuliert schon seit längerem von strategischen Beteiligungen des Staats an wichtigen Unternehmen. Das ist die französische Denke von Wirtschaft. Und die ist bekanntermaßen alles andere als erfolgreich. Altmaier kommt aus dem Saarland, auch dort mischt der Staat gerne in Unternehmen mit, etwa der immer wieder mit Problemen kämpfenden Stahlindustrie.

Es wäre besser gewesen die 300 Millionen zu sparen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Hersteller einen sicheren Impfstoff hat und dann zu einzukaufen. Das würde vermutlich teurer aber auch nicht riskant. Wenn Curevac den Impfstoff nämlich nicht findet ist das Geld futsch.