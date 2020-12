Corona-Pandemie fordert weiteres Todesopfer in Bensheim

Symbolbild © dpa

Bergstraße.Am Samstag sind im Kreis Bergstraße 64 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie Landrat Christian Engelhardt am Abend mitteilte. Eine 43-jährige Person aus Bensheim ist gestorben, es ist der vierte Todesfall in der Stadt. Die Zahl der Toten im Kreisgebiet erhöhte sich auf 42.

Seit dem Ausbruch der Epidemie sind nun 3288 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden gemeldet aus Bensheim (16), Einhausen (2), Heppenheim (4), Lindenfels und Lorsch (5) sowie aus Biblis (2), Bürstadt (2), Fürth (2), Gorxheimertal (2), Groß-Rohrheim, Lampertheim (11), Mörlenbach (3), Neckarsteinach, Rimbach (3), Viernheim (8) und Wald-Michelbach.

Derzeit befinden sich laut Engelhardt 57 Patienten mit einer Infektion in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße, zudem gebe es dort fünf Verdachtsfälle.

Es gab in den vergangenen sieben Tagen 315 Infektionsfälle. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner liegt bei 116,46. Am Sonntag wird der Wert kaum ansteigen.

In Hessen sind weitere 30 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. Damit stieg die Zahl der Toten auf 1441, wie aus den Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand 0 Uhr). Im Vergleich zum Vortag steckten sich weitere 1612 Menschen nachweislich mit dem Virus an. Damit sind nun insgesamt 94.437 Infektionen bekannt. dpa/tm