Corona, Parlamente und Patienten

Bergstraße.Das Ende der Demokratie, gar eine Corona-Diktatur, wurden die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten der Länder genannt. Das Parlament, die wichtigste Institution einer Demokratie, sei außen vor geblieben, ausgebootet geradezu. Ist es nicht. Der Bundestag hätte jederzeit das Infektionsschutzgesetz ändern können und die Befugnisse von Bundesregierung bis Gesundheitsamt beschneiden. Dazu hätte es Mehrheiten unter dem Abgeordneten bedurft. Die kamen aber nicht zustande. So ist Demokratie eben. Auch die Länderparlamente hätten im Rahmen ihrer Kompetenzen eingreifen können. Aber auch hier haben sich keine Mehrheiten gefunden. Und Minderheiten sind nun mal solche und können in Demokratien keine Gesetze ändern. Das alles heißt im Umkehrschluss nicht, dass Bundesregierung und Ministerpräsidenten alles richtig gemacht haben. Auch ihnen unterlaufen Fehler. Was aber wäre, neben den fehlenden Mehrheiten, die Alternative zum schnellen Regierungshandeln gewesen? Lange Parlamentsdebatten in Bund und Ländern, während sich die Intensivstationen mit Corona-Patienten füllen?

