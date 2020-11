Corona-Regelungen für Amateursportler und Musikschulen gelockert

Hessen.Das Land Hessen lockert an zwei Stellen die Corona-Beschränkungen für den Teil-Lockdown. So dürfen ab sofort die derzeit geschlossenen Musik- und Kunstschulen wieder aufmachen. Außerdem können Sportanlagen wieder für Amateur-und Freizeitsportler geöffnet werden, wenn diese dort alleine oder maximal zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts trainieren. Das teilten Sportminister Peter Beuth (CDU) und Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) am Freitag in Wiesbaden mit. Hessen orientiere sich damit an der Linie anderer Bundesländer.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.11.2020