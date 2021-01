Corona-Schnelltests und Ringe gestohlen

Lampertheim-Hofheim.Neben Ringen haben Einbrecher in einem Haus in der Balthasar-Neumann-Straße auch zehn Packungen Corona-Schnelltests gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt über 1000 Euro. Der Einbruchsdiebstahl wurde zwischen Freitagnachmittag (8.), 16 Uhr und Sonntagmorgen (10.), 9 Uhr in einem Einfamilienhaus mit integrierten Räumen einer Pflegestelle verübt. Nach ersten Ermittlungen sind die Täter über die Terrassentür ins Haus eingedrungen. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben. Alle Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter 06252 / 706-0 entgegen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.01.2021