Corona-Tests an der Kreisklinik

Bergstraße.Sie wirkt ein wenig wie eine Kette, deren Perlen weit auseinandergezogen wurden: die Warteschlange vor dem Eingang des Corona-Testzentrums in Heppenheim auf dem weiträumigen Gelände des Kreiskrankenhauses. Die Wartenden, von denen niemand weiß, ob wirklich einer von ihnen an dem gefürchteten Virus erkrankt ist, halten Abstand zueinander, stehen mindestens zwei, oft auch mal fünf Meter voneinander entfernt. Es dauert immer eine Weile, bis sich etwas bewegt, bis die Person an der Spitze das Gebäude betritt, die anderen nachrücken und die Kette kürzer wird.

Seit Mitte März gibt es das Bergsträßer Testzentrum, in dem sich Personen untersuchen lassen können, die fürchten, sich angesteckt zu haben. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen hat die Verdachtsambulanz eingerichtet. Seitdem dient sie als Ergänzung zu den Praxen der niedergelassenen Ärzte. Auch dort sind zwar Corona-Tests möglich. Die zentrale Untersuchungsstelle soll aber möglichst viele Tests bündeln und so die Hausärzte entlasten. In ganz Hessen gibt es 15 solcher Zentren.

Papierzettel an Säulen und Geländern auf dem Krankenhausareal weisen mit einem gelben Pfeil und dem Schriftzug „Corona-Testcenter“ in derselben Farbe den Weg zum Eingang der Bergsträßer Verdachtsambulanz. Gegen 10 Uhr stehen knapp 20 Wartende an. Gespräche untereinander gibt es kaum, ein paar telefonieren mit ihren Handys. Einige tragen Schutzmasken oder haben sich Tücher um das Gesicht gewickelt. Viele halten ihre ärztlichen Anordnungen in den Händen. Hin und wieder ist ein Husten zu hören.

Einfach so in das Testzentrum spazieren und einen Abstrich machen lassen sollen die Personen, die sich untersuchen lassen wollen, nicht, hieß es in den vergangenen Tagen immer wieder ausdrücklich von der Kassenärztlichen Vereinigung. Stattdessen ist vorgesehen, dass sie per Telefonanruf unter der Nummer 116117 oder beim Gesundheitsamt abklären, ob ein Besuch in der Verdachtsambulanz nötig ist. So solle verhindert werden, dass die Einrichtungen überrannt werden, lautet die Begründung.

Nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts sollen aus Kapazitätsgründen vorrangig Patienten getestet werden, die über Beschwerden klagen und zudem entweder Kontakt mit einem Erkrankten hatten oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Wer keine Symptome zeige, aber Kontaktperson ist, dem werde eher empfohlen, sich freiwillig in häusliche Quarantäne zu begeben, lautet die Linie der Kassenärztlichen Vereinigung.

Ein Corona-Abstrich, bei dem meist ein Tupfer in den Rachen gesteckt wird, um eine Speichelprobe zu entnehmen, geht vergleichsweise schnell vonstatten. In unregelmäßigen Abständen verlassen Menschen das Gebäude des Bergsträßer Testzentrums – auch sie zum Teil mit Schutzmasken –, gehen in Richtung Parkplatz und fahren von dort nach Hause. Wenn in ein paar Tagen ihre Ergebnisse da sind, übermittelt sie die Kassenärztliche Vereinigung an das Gesundheitsamt, das wiederum die getesteten Personen in Kenntnis setzt, ob sie erleichtert sein können oder sich tatsächlich mit der neuartigen Krankheit angesteckt haben.

Die Bundesregierung hat das Ziel ausgerufen, mehr Tests zu ermöglichen. In Hessen sollten mithilfe einer Zusammenarbeit des Sozialministeriums mit dem Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes mehr Kapazitäten für Tests geschaffen werden, heißt es aus Wiesbaden. Die Zeit zwischen Abstrich und Vorliegen des Ergebnisses soll dabei reduziert werden. Tests blieben ein wichtiger Bestandteil, um die Infektionsketten zu unterbrechen.

Daneben arbeiten Entwickler weltweit an Schnelltests, von denen einige bereits auf dem Markt sind – wobei ihre Effektivität umstritten ist.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.04.2020