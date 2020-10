Corona: Verbales Brandmarken

Bergstraße.Bevor das Blut in Wallung gerät, die Nerven blank liegen und vorschnell Urteile gefällt und im Brustton der Überzeugung hinausposaunt werden, lohnt sich auch in Sachen Corona Geduld und ein Blick auf die Fakten. Eine Amerikanerin soll bei einer Kneipentour in Garmisch-Partenkirchen Mitte September als sogenannte Superspreaderin zahlreiche Menschen angesteckt haben. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nannte ihr Verhalten „besonders rücksichtslos“, Ministerpräsident Markus Söder (ebenfalls CSU) sprach von einem „Musterfall für Unvernunft“. Nun stellt sich heraus, dass das örtliche Landratsamt bei einem Massentest keine Kontaktpersonen ermitteln konnte, die durch die Frau infiziert wurden. Dass die Amerikanerin, obwohl positiv getestet, durch die Kneipen zog, war zwar nicht richtig. Sie gleich verbal zu brandmarken, ohne Fakten zu kennen, aber auch.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020