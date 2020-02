Seit dem vergangenen Montag verlässt Fan Tao wieder regelmäßig seine Wohnung in Einhausen. Nach der Rückkehr aus Peking am 5. Februar hatte er sich selbst eine Quarantäne auferlegt, um sicherzugehen, dass er sich in China nicht mit dem Corona-Virus infiziert hat. Aus dem Haus ging der 52-Jährige nur, wenn es unbedingt notwendig war.

Alljährlich im Januar fliegt Fan Tao, genannt Tony

...