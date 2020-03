Coronavirus: Warnung vor „unnötiger Panik“ nach dem ersten Fall im Kreis Bergstraße

Im Kreis Bergstraße gibt es einen ersten Coronavirus-Fall. Derweil finden sich an den Eingängen von immer mehr Arztpraxen in der Region Hinweise für die Patienten – wie beispielsweise in unserer Bildmontage an der Gemeinschaftspraxis Rogalli, Weber, Geiger im Ärztehaus Livus am Berliner Ring in Bensheim.

© Dietmar Funck