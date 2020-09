Flüchtlingsdrama

Keine Geflüchteten in der Jugendherberge

Der Hessische Jugendherbergsverband bietet an, in seinen Häusern Geflüchtete aus Moria aufzunehmen. Das gilt aber ausschließlich für Herbergen, die in Betrieb sind und nicht für geschlossene Domizile wie das in Zwingenberg.