Covid-Schwerpunktpraxis ist eröffnet

Zwingenberg.Eine neue medizinische Anlaufstelle für Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, gibt es jetzt im Zwingenberger Ärztehaus in der Darmstädter Straße 32: Die Ärztegenossenschaft Gesundheitsversorgung im Vorderen Odenwald (Ägivo) hat dort eine Covid-Schwerpunktpraxis eröffnet.

„Die Schwerpunktpraxen sichern mit den Krankenhäusern eine vernetzte ambulante und stationäre Versorgung“, betonten Ägivo-Sprecherin Heike Grammbitter und Geschäftsführer Frank Bletgen im Gespräch mit dieser Zeitung. Nähmen sich die Kliniken vor allem der komplizierteren Fälle an, fänden Corona-Infizierte mit leichteren Erkrankungen in Einrichtungen wie jener in Zwingenberg Behandlung und Betreuung. Auch Corona-Tests gehörten künftig zum Hauptbetätigungsfeld des Personals in der Schwerpunktpraxis. Das Team werde außerdem zu Testeinsätzen in Schulen, Kindertagesstätten, Alten- und Pflegeheimen und Unternehmen ausrücken, kündigten Grammbitter und Bletgen an. Neben PCR-Tests biete die Praxis auch kurzfristig Schnelltests an – alles nach vorheriger Absprache.

Getrennt von der Regelversorgung

Mit den Schwerpunktpraxen verfolgt die Kassenärztliche Vereinigung das Ziel, Covid-Erkrankte getrennt von der Regelversorgung zu betreuen, auch, um zusätzliche Infektionsherde zu vermeiden. Die Vereinigung ruft die Hausärzte dazu auf, Covid-Patienten, die sie nicht selbst behandeln können, in die Schwerpunktpraxen zu überweisen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung gibt es zwei weitere derartige Schwerpunktpraxen im Landkreis, in Rimbach und Gorxheimertal,

Die Einrichtung der Covid-Praxis in Zwingenberg wird begleitet von einem wichtigen Schritt zur Erhaltung der Gesundheitsversorgung in Zwingenberg: Zum Jahresende hat die Ägivo die Hausarztpraxis von Anna-Maria Schütz-Sperling übernommen, die am 28. Februar offiziell in den Ruhestand gehen wird. Diese Praxisräume befinden sich im Obergeschoss der Darmstädter Straße 32.

Die Covid-Praxis befindet sich im Erdgeschoss. Betreuung gibt es dort nur mit Termin. Diese räumliche Trennung zwischen Regelpatienten und Menschen mit einer Grippe- oder Covid-Infektion – oder Verdacht darauf – sowie versetzte Sprechstunden sollen dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu senken und gleichzeitig beiden Gruppen ärztliche Behandlung zu ermöglichen. „Es ist wichtig, dass die Menschen auch in der Pandemie weiter zum Arzt gehen, vor allem wegen der Vorsorge-Untersuchungen. Davon hängen Leben ab“, ist Grammbitter wichtig hervorzuheben.

Bereits der dritte Standort

Der Zwingenberger Standort ist bereits das dritte Medizinische Versorgungszentrum der Ärztegenossenschaft. Das Erste war 2018 in Lindenfels eröffnet worden, als Reaktion auf die Schließung des dortigen Luisenkrankenhauses, die auch ein Anlass für die Gründung der Ägivo war. Das zweite Ärztehaus befindet sich in Alsbach-Hähnlein. Wegen der räumlichen Nähe soll es besonders eng mit dem Zwingenberger Standort kooperieren.

Die Ärzte der Genossenschaft sind an allen drei Standorten zugelassen und bilden eine überregionale Berufsausübungsgemeinschaft. Mit Hilfe der Digitalisierung von Patientenakten werde ermöglicht, dass sich alle Patienten in allen drei Ärztehäusern behandeln lassen können, erläuterten Bletgen und Grammbitter. Seit Anfang Januar würden auch Videosprechstunden angeboten. Auch die Corona-Praxis ermögliche die Betreuung von Corona-Infizierten per Videoschalte.

Auch sonst setzt die Ägivo auf digitale Lösungen. Im November hat sie einen Telefonassistenten eingeführt, mit dem Patienten bei besetzter Leitung oder außerhalb der Sprechzeiten Termine vereinbaren, Rezepte bestellen oder andere Fragen klären können. Im Unterschied zum Anrufbeantworter starte die digitale Assistenz einen interaktiven Dialog mit dem Patienten, um gesprochenen Aufträge für das Praxisteam aufzubereiten – unter Beachtung des Datenschutzes. Es handle sich um ein Werkzeug eines Berliner Start-ups, das mit der dortigen Charité an einem KI-gestützten Coronavirus-Hotline-Assistenten arbeitet.

Für die Versorgungszentren in Alsbach-Hähnlein und Zwingenberg hat die Genossenschaft neue Ärzte eingestellt: Zum einen den Internisten Bashir Attaria, zum anderen Nessreen Khyder, Ärztin in Weiterbildung, die in den vergangenen Jahren vor allem in der Behandlungen von Kindern, Jugendlichen sowie älteren Patienten tätig war.

Parallel erweitert die Ägivo ihr Leistungsspektrum mithilfe von Kooperationen. So wird der Lorscher Orthopäde und Unfallchirurg Zakarya Khalil am Montag am Lindenfelser Ägivo-Standort eine neue Zweigpraxis eröffnen.

