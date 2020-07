Covid-Testcenter: drei statt fünf Tage

Bergstraße.Die Hälfte der durch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) betriebenen Covid-Koordinierungscenter werden ab 1. August 2020 nur noch montags, mittwochs und freitags für Tests auf SARS-CoV-2 geöffnet sein – darunter auch das Covid-Testcenter in Heppenheim, wie die KVH mitteilte.

„Erfreulicherweise lässt die aktuelle Infektionslage die Reduzierung der Öffnungszeiten zu, so dass wir dies im Moment für richtig halten. Ressourcen bereitzuhalten, die derzeit nicht benötigt werden, ist nicht sinnvoll“, erklären die Vorstandsvorsitzenden der KVH, Frank Dastych und Dr. Eckhard Starke, ihre Entscheidung.

„Allerdings sind wir schnell in der Lage, uns mit unseren Strukturen einer gegebenenfalls wieder verschärften Situation anzupassen, sollte dies nötig sein. Zudem führen mittlerweile auch viele niedergelassene Ärzte in ihren Praxen Tests durch“, so die Vorstandsvorsitzenden. „Sollten sich die Gesundheitsminister der Länder mit dem Bund auf wie auch immer geartete strukturierte Routinetests bei Urlaubsrückkehrern verständigen, sehen wir dafür Land und Öffentlichen Gesundheitsdienst in der Pflicht.“

Kritik von der Kreisspitze

Landrat Christian Engelhardt äußerte sich dazu kritisch auf Facebook: „Diese Sichtweise teilen wir nicht. Aus diesem Grund haben wir uns bereits an die Chefs der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen gewandt. Zusammen mit unserer Gesundheitsdezernentin Diana Stolz bin ich der Meinung: Solange es diese Pandemie und Neuinfektionen gibt, solange brauchen wir eine gute und niedrigschwellige Struktur für Testungen und Beratung vor Ort.“

Im Kreis Bergstraße sind aktuell insgesamt 401 Fälle seit Beginn der Pandemie bekannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es 380 Menschen aus dem Kreis, die vor einiger Zeit positiv auf das Virus getestet wurden und inzwischen wieder als genesen gelten. Außerdem hat es drei Todesfälle gegeben.

Ein Patient wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Aktuell sind 18 Fälle von Menschen im Kreis bekannt, die momentan mit dem Virus infiziert sind. ssr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.07.2020