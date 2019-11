Crashkurs in Powerpoint

Bergstraße.In einem Powerpoint-Crashkurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) arbeiten sich die Teilnehmer in raschem Lerntempo in den Umgang mit dem Präsentationsprogramm Powerpoint 2016 ein. Sie lernen die grundlegenden Techniken für die Erstellung einer ansprechenden Präsentation kennen und machen dazu Übungen. Für die Teilnahme am Kurs wird Grundwissen im Umgang mit dem PC und mit Word vorausgesetzt.

Der Kurs läuft am Samstag, 30. November, von 9 bis 16.45 Uhr im Kvhs-Schulungszentrum in Lorsch (Römerstraße 16). red

