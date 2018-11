Da tanzt und singt sogar die Zugbegleiterin

Bergstraße.Unter dem Motto: „Glacier-Express und Zauberberg“ stand der diesjährige Fünf-Tages-Ausflug des Fanclubs der Original Blütenweg-Jazzer. 88 Fans und die Musiker nahmen im Oktober unter der Reiseleitung der Vorsitzenden Tanja Formatschek daran teil.

Einer der Höhepunkt der Reise mit der Band um Bruno Weis (Banjo, Waschbrett, Moderation) – diesmal mit den Musikern Hubert Ensinger (Trompete, Akkordeon, Gesang), Peter Glenewinkel (Posaune), Hermann Peitz (Saxofon, Klarinette, Querflöte), Roland Ulatowski (Bass), Tommy Debus-Woller (Schlagzeug), Rainer Dorstewitz (Banjo), Dieter Kordes (Klavier, Akkordeon, Gesang) – war eine Fahrt im Bernina-Express. Ab dem Bahnhof Davos-Platz waren zwei komplette Panorama-Waggons für den Fanclub reserviert. Dabei packte das Ensemble seine Instrumente aus und spielte seine beliebtesten Stücke.

Sogar eine Zugbegleiterin war begeistert und ließ sich zu einem Tänzchen hinreißen. Auch die Musiker ließen sich erneut animieren, um diesmal auf dem Bahnsteig der höchstgelegenen Station, am Ospizio Bernina (auf 2253 Meter über dem Meeresspiegel) noch einmal ein Ständchen zu geben. Auf ihrem Rückweg durch den Zug gab die junge Zugbegleiterin zu erkennen, dass sie Sängerin in einer Jazzband ist. Das passte. So griff die Band erneut zu den Instrumenten und begleitete die Hobbysängerin bei einigen ihrer Songs. Die Stimmung ließ sich nicht mehr steigern und der Waggon platzte fast aus den Nähten.

Ein nicht minder begeisternder Auftritt folgte dann bei der Fahrt im Glacier-Express. Die Stimmung kam, dank der schwungvollen Musik, schnell zu einem erneuten Höhepunkt und auf dem engen Raum zwischen den Tischen wurde sogar getanzt. Eine unvergleichliche Reise mit tollen landschaftlichen Eindrücken und voller musikalischer Höhepunkte. Wer sonst hat schon einmal ein Konzert im Glacier-Express erlebt? Gisa Seeger

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.11.2018