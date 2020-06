Dachstuhlbrand in Flüchtlingsheim

Lampertheim.Großeinsatz am Freitagabend für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei. In einer Flüchtlingsunterkunft in der Lampertheimer Chemiestraße war gegen 19.20 Uhr ein Brand ausgebrochen. Vermutlich hatte sich aus derzeit noch unbekannten Gründen das Feuer im Treppenhaus entzündet und dann auf den Dachstuhl übergegriffen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Feuerwehren aus Lampertheim, Hofheim, Bürstadt und Kräfte der Betriebsfeuerwehr der BASF waren zur Brandbekämpfung im Einsatz, außerdem zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und sechs Rettungswagen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen erlitten zwei Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung. Alle anderen konnten sich unverletzt ins Freie retten. In der Asylbewerberunterkunft wohnen aktuell nach Angaben des Kreises Bergstraße 36 Menschen. Die Kriminalpolizei nahm noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Am Einsatzort waren auch Landrat Christian Engelhardt, der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer und Mitarbeiter des Bergsträßer Flüchtlingsamtes. Falls die Unterkunft zunächst nicht oder nicht vollständig weiter bewohnt werden kann, können Flüchtlinge nach Angaben einer Sprecherin des Kreises in der benachbarten Unterkunft untergebracht werden. bjz/ots

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020