Danny da Costa sieht zunehmende Pöbeleien von Fans gegen Spieler

Eintracht Frankfurt.In der Fußball-Bundesliga haben nach Einschätzung von Danny da Costa von Eintracht Frankfurt die Pöbeleien von Fans gegen Spieler zugenommen. Er kenne Profis, die verzichteten darauf, in der Stadt auszugehen, weil sie und ihre Begleiter beleidigt würden, sagte der Defensivspieler in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag). Daher verstehe er auch die Reaktion von Toni Leistner vom Hamburger SV, der nach Beleidigungen einen Zuschauer attackiert hatte. "Natürlich kannst du den Fan nicht packen. Aber so eine Situation zeigt auch, wie viel schiefläuft", sagte da Costa.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.09.2020