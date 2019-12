Das ändert sich ab Januar beim VRN

Bergstraße.Eine Reihe von tariflichen Maßnahmen im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) wurde für das kommende Jahr beschlossen. Kunden und Firmen sollen das ÖPNV-Angebot im Verbundgebiet damit vielfältiger, individueller und flexibler nutzen können. Nachfolgend die wichtigsten Änderungen.

Job-Ticket: Bisher hatten Firmen für alle Beschäftigten einen Grundbeitrag im Rahmen der Job-Ticket-Vereinbarung zu zahlen. Ab dem neuen Jahr besteht die Möglichkeit, den Grundbeitrag lediglich auf die Mitarbeiter anzurechnen, die das Job-Ticket tatsächlich erwerben. Laut VRN ist das neue Modell vor allem für Firmen mit einer niedrigen ÖPNV-Nutzerquote interessant.

„Der vom Arbeitgeber zu zahlende Grundbeitrag ergibt sich beim neuen Job-Ticket-Modell aus der Differenz des monatlichen Abo-Preises zwischen dem Job-Ticket in Höhe von monatlich 45,20 Euro und dem Rhein-Neckar-Ticket in Höhe von monatlich 89,90 Euro. Vom Unternehmen wären dann monatlich 44,60 Euro als Grundbeitrag für jeden Mitarbeiter mit Job-Ticket zu zahlen“, teilt der VRN mit.

Das neue Modell soll das bestehende Angebot mit Grundbeitragsfinanzierung für alle Mitarbeiter (Job-Ticket I) beziehungsweise mit Mindestabnahmemenge (Job-Ticket II) nicht ablösen. „Vielmehr ist das Job-Ticket I nach wie vor für Firmen mit einer ÖPNV-Nutzerquote von mehr als 23 Prozent der Beschäftigten interessant, genauso das Job-Ticket II“, so der VRN.

Flexibilisierung der VRN-Jahreskarten: Im VRN können Zeitkarten im Scheckkartenformat oder in digitaler Form zum Herunterladen aufs Smartphone ausgegeben werden, der Vertrag beginnt zum Ersten des Monats. „Zukünftig können Jahreskarten mit flexiblem Gültigkeitsdatum ausgegeben werden, unabhängig davon, ob es sich um eine analoge oder digitale Fahrkarte handelt“, kündigt der VRN an. Diese Option sei allerdings vom ausgebenden Verkehrsunternehmen abhängig und stelle eine Kann- und keine Muss-Regelung dar. Zeitkarten für Schüler und Auszubildende sind zudem von der Flexibilisierung ausgeschlossen.

Seniorenticket Hessen: Zum 1. Januar wird in Hessen ein landesweit gültiges Seniorenticket eingeführt, dass dann auch im Kreis Bergstraße gilt. Das Seniorenticket Hessen wird in zwei Varianten angeboten: „Die Basisversion können Senioren ab dem 65. Lebensjahr für 365 Euro im Jahr erwerben und damit montags bis freitags ab 9 Uhr, sonst ganztägig alle öffentlichen Verkehrsmittel in Hessen nutzen“, so der VRN.

Das Seniorenticket Hessen Komfort gilt ebenfalls ab dem 65. Lebensjahr und ermöglicht eine Nutzung des ÖPNV ohne Sperrzeit, also auch montags bis freitags bereits vor 9 Uhr. Zudem kann mit dem Seniorenticket Komfort für 625 Euro im Jahr auch die Erste Klasse genutzt werden. Zusätzlich kann der Inhaber am Wochenende sowie wochentags ab 19 Uhr eine erwachsene Person und beliebig viele Kinder unter 14 Jahren mitnehmen.

„Die VRN-verbundweit gültige Karte ab 60 bleibt weiter verfügbar für Senioren, die vom Kreis Bergstraße aus mit der Karte ab 60 oder anderen Tarifangeboten für Senioren in Richtung Metropolregion Rhein-Neckar und darüber hinaus ins VRN-Verbundgebiet unterwegs sein möchten“, teilt der Verkehrsverbund mit. Weitere Informationen gibt es im Internet. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.12.2019