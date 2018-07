Anzeige

Die beiden Bildungskoordinatorinnen des Kreises, Maria Lauxen-Ulbrich und Viktoriya Ordikhovska, ziehen nach dem ersten Jahr ihrer Tätigkeit erfolgreich Bilanz: Nachdem im vergangenen Jahr zunächst eine Bestandsaufnahme aller Bildungs- und Beratungsangebote erfolgt war, wurden die Ergebnisse in einem Workshop mit zahlreichen Akteuren diskutiert und dem Netzwerk die Gesamtübersicht „Bildungslandschaft für Zugewanderte im Kreis Bergstraße“ – eine Zusammenstellung von über 200 Bildungs- und mehr als 100 Beratungsangeboten – bereitgestellt, an der kontinuierlich weitergearbeitet wird.

Perspektiven schaffen

Einen besonderen Fokus setzt die Stabsstelle auf das Angebot von Sprach- und Integrationskursen, da die Grundvoraussetzung für Bildungsteilhabe der Erwerb der deutschen Sprache sei. Unter Federführung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge optimiert ein Arbeitskreis entsprechende Abstimmungsprozesse.

Darüber hinaus werden und wurden für junge Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, Intensivklassen an allgemeinbildenden oder Integrationsklassen an beruflichen Schulen eingerichtet. In Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt für den Kreis Bergstraße und den Odenwaldkreis stellt die Stabsstelle Bildungskoordination zudem Informationen über Anschlussperspektiven für Intensivklassen-Absolventen bereit.

Potenziale nutzen

Für Mitbürger, die im Ausland berufliche Qualifikationen erworben haben, haben die Bildungskoordinatorinnen eine Handreichung für die Praxis sowie ein Infoblatt für Migranten erstellt. Doch auch ein Serviceangebot für Ehrenamtliche aus der Flüchtlingsarbeit, durch deren hohes Engagement zahlreiche Herausforderungen in Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle gemeistert werden konnten, hat die Stabsstelle erarbeitet. So wurde den Ehrenamtlichen ein Überblick über die Zuständigkeiten innerhalb der Kreisverwaltung und Kontaktdaten zur Verfügung gestellt. red

