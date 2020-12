Das Bergsträßer Impfzentrum soll schon bald startklar sein

Bergstraße.Landrat Christian Engelhardt geht davon aus, dass das geplante Bergsträßer Corona-Impfzentrum nächste Woche betriebsbereit sein wird. Die Impfung der Bevölkerung werde aber wohl etwas später starten – dann, wenn das Land Hessen die Verteilung des Impfstoffs organisiert hat und den Einsatzbefehl gibt, erläuterte der Chef der Kreisverwaltung in einer Video-Pressekonferenz.

Das Land fällt die Entscheidungen

Auch sonst sei das Land der Entscheidungsträger. Genauere Informationen über den Ablauf des Mammutprojekts – etwa, wer wann geimpft werden kann – werde es vor der Eröffnung geben.

„Das Land übernimmt auch den Großteil der Kosten“, fuhr Engelhardt fort. Dies betreffe etwa die Mietkosten und die IT sowie die Fachleute, die dort ihren Dienst tun sollen. Lediglich das kreiseigene Personal, das im Zusammenhang mit dem Zentrum zum Einsatz komme, müsse der Kreis selbst bezahlen. An vielen Stellen wolle die Verwaltung jedoch auf Dienstleister zurückgreifen.

„Wir brauchen noch viele Leute“

Nach wie vor suche der Kreis Fachpersonal für das Impfzentrum, fuhr der Landrat fort. Bereits bis zum vergangenen Donnerstag hätten sich etwa 100 Personen gemeldet, davon 25 Ärzte – darunter auch Teilzeitbeschäftigte.

Geplant ist, dass täglich 200 Fachleute aus medizinischen und nichtmedizinischen Berufen – Ärzte, Pfleger, aber auch Sicherheitsleute – im Impfzentrum arbeiten. Voraussichtlich werden viele davon in Teilzeit engagiert, weswegen die nötige Kopfzahl an Mitarbeitern größer sein wird als 200. „Wir brauchen noch viele Leute“, betonte Engelhardt. Das Ziel sei, täglich 1350 Menschen an der Bergstraße zu impfen – so will das Land eine 60-prozentige Impfquote erreichen.

Warteschlangen verhindern

Derweil kündigte Engelhardt an, dass das Corona-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) bis auf weiteres in Heppenheim bleibt. Die KV teste derzeit eine neue Software zur Terminvergabe, die die Bildung von Warteschlangen verhindern soll. In der Vergangenheit war das Testzentrum mehrfach überlaufen, weil mehr Termine vergeben wurden, als die Einrichtung Kapazitäten hat. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.12.2020