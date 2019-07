Das große Ziel: Musik studieren und in einem Symphonieorchester spielen

Bürstadt.Gerade ist die 16-jährige Hannah-Fee Molitor aus Bürstadt mit der Mittleren Reife von der Erich Kästner-Schule abgegangen. Neben ihrem Zeugnis konnte sie jetzt auch ihren letzten Auftritt als Dirigentin des Schulorchesters in ihr Lebensschatzkästchen packen. Darin dreht sich fast alles um Musik: Denn die quirlige Hannah-Fee spielt sieben Instrumente, singt beim MGV Harmonie im Chor „Inspiration“ und ist Mitglied des Frauenensembles.

Sind die Arme schon lang genug?

„Ich habe mit acht Jahren mit der Querflöte begonnen“, berichtet die Bürstädterin. Johann Ofenloch – selbst bei der Katholischen Kirchenmusik und ein Familienmitglied des Mädchens – habe immer ausgemessen, ob ihre Arme schon lang genug waren, um dieses oder jenes Instrument zu spielen; Lehrerin Charlotte Volland nahm sie unter ihre musikalische Fittiche.

Inspiriert von befreundeten Musiker lernte Hannah-Fee Molitor schließlich Klarinette als zweites Instrument. „Schon damals wollte ich später mal auf die Musikhochschule. Doch das ist gar nicht so einfach“, berichtet die 16-Jährige. Bei Tobias Molitor von der Katholischen Kirchenmusik erlernte sie das Klavierspiel. „Dann fehlten plötzlich Saxofonisten“, lacht Hannah-Fee Molitor im Rückblick.

Lernen aus dem Internet

„Also habe ich nach einem passenden Instrument gesucht und ein günstiges Alt-Saxofon in Ober-Ramstatt gefunden.“ Ohne Lehrer brachte sie sich autodidaktisch auch dieses Instrument bei. „Dazu habe ich mir Videos im Internet angeschaut“, erklärt das Talent seine ungewöhnliche Herangehensweise.

Nachdem Molitor 2018 ins große Orchester der Kirchenmusik gewechselt war, mangelte es hier an Tenorsaxophonen – und wieder fand sich ein Instrument, das diesmal allerdings gar bei München abgeholt werden musste. Ein Rätsel blieb der Nachwuchsmusikerin dagegen die Gitarre. „Wie kann man mit fünf Fingern auf sechs Saiten spielen?“, fragte sie sich.

Folgerichtig musste eine Ukulele her. Das gitarrenähnliche Zupfinstrument, das mit lediglich vier Saiten auskommt, erschien Molitor logischer und geeigneter. Wieder brachte sie sich das Spielen selbst bei. Und weil ihr Tag offensichtlich über mehr als 24 Stunden verfügt, kam als letztes Instrument auch noch die Trompete dazu.

Auftritte im Altenheim

Was sie auf der Querflöte kann, gibt Hannah-Fee Molitor mittlerweile an den Nachwuchs der Kirchenmusik weiter. Zudem gehört sie zum dortigen Orchester und spielt voller Begeisterung bei Gottesdiensten und Konzerten mit. Bei all diesen Verpflichtungen achtet sie aber stets auch darauf, ihre Versprechen einzuhalten: So hat sie den Senioren des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth fest zugesagt, auch nach dem Schulabschluss wieder vorbeizukommen.

Außerdem stehen bereits die Teilnahme an einem Symphonieorchester-Workshop und ein Ensembletag in ihrem engen Terminkalender. Hannah-Fee Molitor möchte gern Mitglied eines Symphonieorchesters werden. Doch der Weg dahin ist steinig: „Ich würde gerne auf die Berufsfachschule für Musik nach Bayern gehen.“ Dort könnte sie sich nach erfolgreichem Abschluss für ein weiteres Studium an Musikhochschulen und Konservatorien qualifizieren. Als ersten Schritt müsste die Bürstädterin jedoch festlegen, mit welchem ihrer sieben Instrumente sie zum Eignungstest antreten möchte.

Zeit für die Entscheidung soll ein Freiwilliges Soziales Jahr bieten, bei dem Molitor überlegen kann, wie es musikalisch weitergehen soll. Unterstützung bekommt das sympathische Multitalent von ihren Eltern: Die legen ihr das Geld für die jeweiligen Instrumente vor – „aber ich zahle sie nach und nach ab“, erklärt die Tochter voller Ernsthaftigkeit.

