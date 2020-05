Das meiste wurde erfreulich richtig gemacht

Leserbrief „Man müsste nur die richtigen Fragen stellen“, BA vom 26. Mai

Herr Jochen Henke aus Bensheim ist ein großzügiger Mäzen mit einem Herz für Arme und mir von daher sehr sympathisch. Neulich allerdings hat er im Zusammenhang mit der Corona-Krise öffentlich behauptet: „Wir alle leiden jetzt und künftig an den Folgen des totalen Versagens der Medizinwissenschaftler und Politiker – und hoffen und warten darauf, dass die ,Eliten’ endlich ihre Arbeit richtig machen.“ Und da muss ich doch jetzt mal sagen, dass ich finde, dass er sich hier irrt. Meiner Meinung nach haben unsere Eliten in der Corona-Krise sicher nicht alles, aber doch das meiste erfreulich richtig gemacht haben. Herr Henke schreibt ja selbst: „….die Politiker verhängen totalen Shut- und Lockdown, was angesichts der erschreckenden Meldungen (aus z. B. Italien) und des globalen Nichtwissens richtig war“. Ja, was denn nun? Ach so, Herr Henke ergänzt noch: „aber im Umfang überzogen…?!“

Ja, aber wer weiß das denn so genau? Die politisch Verantwortlichen mussten auf eine sich abzeichnende schwerwiegende Krise schnelle und gute Antworten finden, obwohl vieles nicht klar war. Das müssen Politiker oft. Wenn es gut geht, ist das Volk zufrieden, und wenn es schief geht, dann wissen es hinterher alle wieder mal besser und fragen sich, wie blöd man eigentlich sein kann. Ich denke: so blöd, wie die allermeisten von uns. Wer hätte denn im Dezember gedacht, dass das, was da in China passiert, sich in noch dramatischerer Form direkt vor unserer Haustür in Norditalien wiederholen würde? Mir geht die weinende Krankenschwester aus Bergamo nicht aus dem Kopf, die – es war in den „Tagesthemen“ zu sehen – alle Welt angefleht hat, etwas zu tun, damit sich nicht anderswo das wiederholt, was die Leute dort durchmachen mussten.

Es kann schon sein, dass sich in ein paar Monaten herausstellt, dass das alles in der Tat für einige zwar sehr schrecklich, aber doch nicht ganz so bedrohlich für die meisten von uns war, wie es damals zu befürchten stand. Aber mal ehrlich: Wer von uns hätte darauf gewettet?

Hinterher ist man immer schlauer

Artikel 3 des sogenannten „Rheinischen Grundgesetzes“ besagt: „Ett hätt noch emmer joot jejange.“ Als aber 2009 in Köln das Stadtarchiv wegen eines Baufehlers eingestürzt ist, hat dieser Satz stark an Popularität eingebüßt. Ich selbst bin im vorletzten Sommer über die Moriandi-Brücke bei Genua gefahren, die ein paar Wochen später zusammengebrochen ist. Hinterher ist man immer schlauer. Manchmal ist man aber auch tot.

Ob die Maßnahmen des Lockdowns wirklich überzogen waren, werden wir später erfahren oder vielleicht nie ganz richtig. Aber Tatsache ist: Im März 2020 mussten schnell Entscheidungen getroffen werden. Wenn ich mir die Sterbestatistiken weltweit anschaue, waren da wohl nicht nur Totalversager am Werk.

Natürlich: Ich kann mir auch ein besseres Deutschland vorstellen, aber ich bin mir sicher: Wir hatten auch schon schlechtere. Wenn ich mir die deutschen Eliten der letzten 120 Jahre anschaue (zwei Weltkriege und eine Hyperinflation angezettelt), dann sind wir mit unserer Obrigkeit im Moment vergleichsweise gut bedient. Und was sich weltweit so an der Spitze von anderen Staaten tummelt, weckt bei mir keine große Sehnsucht, auszuwandern. Wo anders ist es denn erkennbar besser als hier?

Krisen sind auch immer Zeiten des Lernens, und viele von Herrn Henke aufgeworfenen Fragen sind wertvolle Hinweise darauf, worum sich in Zukunft gekümmert werden sollte.

Ich möchte sie um noch einen weiteren Gesichtspunkt ergänzen: Ich bin der Meinung, dass der Frauenanteil in den wissenschaftlichen und politischen Machtzirkeln schnell und spürbar erhöht werden muss. Die Menschheit benötigt angesichts der vor uns liegenden Herausforderungen nämlich eine verstärkte Mobilisierung von sozialer und emotionaler Intelligenz, die Frauen oft besser einbringen können als wir Männer. Schon jetzt ist absehbar, dass die Gesellschaften, die von schreihalsigen Männern „regiert“ werden am Ende schlechter dran sind als diejenigen, deren Führungspersonal einen ausgewogenen Männer- und Frauenanteil hat. Elite erkennt man an Leistung, nicht an Getöse.

Hans-Joachim Greifenstein

Babenhausen

