Das neue Programm liegt jetzt aus

Bergstraße.Alle stöhnen unter der Sommerhitze – und doch kann man schon den Blick auf die kühleren Tage richten. Denn das Herbstprogramm der Kreisvolkshochschule (Kvhs) – mit 600 Veranstaltungen – ist auf dem Markt.

Zu erkennen ist das Programmheft an den klassischen Herbst-Farben: dunkelblau, rostrot, ockergelb. Die Hefte sind im Heppenheimer Landratsamt, bei der Lorscher Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschulesowie in Banken, Rathäusern und dem Einzelhandel im Kreis Bergstraße erhältlich.

Ein Highlight im Herbst ist die lange Nacht der Volkshochschulen am 20. September – in der Zeit zwischen 18 und 24 Uhr bietet die Kreisvolkshochschule im Lorscher Schulungszentrum in der Römerstraße 16 Livemusik, Kurse als Probehäppchen, sowie echte Häppchen und Getränke – außerdem Rabatt auf Anmeldungen. red

